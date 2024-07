Casa danificada pela enchente continua sendo alvo de furtos no Jardim Maluche

A casa que foi danificada pela enchente no bairro Jardim Maluche continua sendo alvo de furtos. A proprietária do imóvel, que preferiu não se identificar, entrou em contato com o jornal O Município para expor o caso.

Segundo ela, a fiação da residência do tipo biofamiliar foi furtada no último sábado, 13. O terreno está localizado na rua Bartolomeu Pruner. Em uma das casas residia a moradora com o ex-marido e os filhos, e a outra a mãe dela, de 73 anos.

“Em novembro do ano passado passamos pela enchente. Na sequência, por causa das obras, a minha casa desabou. Nisso, ambas foram interditadas”, conta.

Na ocasião, o jornal O Município publicou uma matéria que mostra como a residência ficou após um deslizamento de terra. A família morava no local há 38 anos.

Fiação e itens furtados

Atualmente, as residências estão interditadas pela Defesa Civil. A moradora está morando com a mãe de aluguel em outro local.

Ela conta que quando saiu da casa trancou a residência para ninguém entrar. Porém, na última semana, ela foi até o local e viu que havia chinelos dentro da casa e papéis espalhados no chão.

Ela também viu que a fiação da casa havia sido furtada. O sótão também estava aberto. Na outra casa, onde um banheiro e parte da cozinha foi atingida pela enchente, também havia itens faltando como ferramentas, além da fiação.

“Encontrei um alicate no chão e muitos itens no terreno. Acho que a pessoa deixou para buscar depois”.

Após ir ao local e verificar como as casas estavam, a mulher foi até a Delegacia de Polícia Civil para realizar um boletim de ocorrência. “Estou buscando vídeos dos criminosos para ajudar a polícia”, diz.

Crimes recorrentes desde janeiro

Em janeiro, os proprietários do imóvel também entraram em contato com O Município para expor os crimes.

Eles contaram que, na ocasião, os criminosos haviam levado vasos de flor, cerca de alumínio e algumas ferramentas que estavam em um cômodo trancado.

Leia também:

1. Mega-Sena 2750: apostas de Brusque e Guabiruba acertam a quadra

2. Botuverá é o segundo município de SC com mais casos de febre do oropouche

3. Material radioativo em para-raios é recolhido em prédio no São Luiz, em Brusque

4. Festa dos Motoristas, Feira do Colono e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. EXCLUSIVO – Ex-administradora do Minha Casa Minha Vida é suspeita de desvio de R$ 900 mil do condomínio



Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: