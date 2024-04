VÍDEO – Carro da Prefeitura de Rio do Sul é flagrado levando adolescentes pendurados do lado de fora

Um vídeo feito no último sábado, 6, viralizou nas redes sociais após mostrar uma caminhonete do departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, transportando adolescentes de maneira irregular.

Nas imagens, três adolescentes estão do lado de fora do carro apenas se segurando na janela do veículo. Um quarto jovem está dentro da carroceria, o que também é infração gravíssima de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O flagrante foi feito na rua Dom Bosco, no bairro Jardim América.

Assista o vídeo:

Nesta segunda-feira, 8, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio do Sul informou que os adolescentes fazem parte da Guarda Mirim e estavam atuando em um mutirão de limpeza. Um processo administrativo disciplinar foi aberto para investigar o caso.

