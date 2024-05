VÍDEO – Carro de luxo colide contra veículos estacionados em Balneário Camboriú

Um carro de luxo bateu em dois veículos estacionados em Balneário Camboriú, no Litoral catarinense, neste sábado, 25. O Município apurou que o motorista do veículo de luxo perdeu o controle e atingiu os demais carros em frente a uma loja de móveis na Avenida do Estado.

De acordo com uma testemunha, ninguém se feriu e nenhuma autoridade foi acionada. Danos materiais foram registrados nos três carros. A testemunha relatou ainda que a fachada da loja foi atingida, mas não houve estragos significativos.

O acidente ocorreu sentido à avenida Osvaldo Reis, que liga os municípios de Balneário Camboriú e Itajaí. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra os danos após o acidente. A colisão aconteceu por volta de meio-dia.

Assista ao vídeo:

