GALERIA – Superação e emoção marcam 2ª Corrida da Apae de Brusque

Mais de 1,4 mil atletas profissionais e amadores participaram da 2ª Corrida da Apae, em Brusque, na deste domingo, 26. Apesar do frio, entre o fôlego cansado e o suor, a chegada ao final da corrida solidária foi calorosa e endeu lágrimas de emoção dos corredores.

Entre eles estava Gabriele Bertolini, a Gabi, que correu pelo projeto Pernas Solidárias. Ela foi conduzida por Djonatan Alex Will, de 34 anos, por 10 quilômetros.

Ele, que é morador de Luiz Alves, conta que foi a primeira vez que participou do evento. “A sensação é muito boa. A Gabi ficou emocionada. No trajeto, muitos conheciam ela, que estava muito empolgada”, conta ele.

Participante do projeto Pernas Solidárias em Gaspar, o professor de educação física Igor Santos Souza, 38, conduziu Keli Filippe, 21. “Este é o segundo ano que mantemos essa parceria”, inicia.

“O nosso projeto, em Gaspar, começou com a Keli. Em geral, é superação. Estou voltando de uma lesão e estava há cinco meses sem treinar. A emoção é gigante, é alegria para eles e para nós também, gratificante”, comenta.

Também moradora de Gaspar, Andreia Rodrigues França, 35, participou da prova. “Foi muito legal, é uma honra participar com o Pernas Solidárias”, diz.

Ela foi conduzida por Andreia Mosimann, 52. “É uma prova muito especial, sempre é muito especial correr com os cadeirantes. Neste momento, estamos emprestando as nossas pernas. O trajeto é cheio de emoção, dedicamos esse tempo a eles”, completa a condutora.

A largada da 2ª Corrida da Apae de Brusque foi às 7 horas, na sede da entidade, e o percurso seguiu pela avenida Beira Rio. Mais de 800 atletas só de Brusque foram confirmados. Além deles, a competição teve a presença confirmada de atletas do Paraná, São Paulo, Acre e de mais de 40 cidades catarinenses. A empresa responsável pela organização e execução do evento foi a DTO Sports.

Manhã de vitórias

A 2ª edição, que estava prevista para ocorrer no dia 19 de maio, precisou ser adiada por conta do mau tempo e da grande quantidade de chuvas.

Apesar da mudança de planos, o evento neste domingo foi considerado um sucesso pela a organização: foram arrecadados R$ 100.853,51 para a Apae de Brusque e R$ 11.205,95 para o Pernas Solidárias. A 3ª edição já está marcada para acontecer em 18 de maio de 2025.

Além da Apae, entre os vitoriosos estava o atleta Rafael de Oliveira, ou Rafinha, de 34 anos, que ficou em primeiro lugar na corrida na categoria geral masculino dos 5 km. “Eu me preparei para essa prova e correr dentro de casa é uma sensação de adrenalina, com torcida a seu favor”, diz. “A Apae precisa desse apoio e, agora, é se preparar para a próxima”, comenta.

Charles Viana, de 45 anos, que ficou em 1º na mesma categoria, mas nos 10 km, também ressaltou a importância do evento. “No meio da galera que corre, há coisas mais importantes do que a própria corrida. Mas nada é difícil para quem faz o que ama e, correr aqui, com essa motivação, é um gás a mais”, finaliza.

Confira fotos da 2ª Corrida da Apae de Brusque:

