VÍDEO – Casa é completamente destruída por incêndio em Blumenau

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa na tarde desta terça-feira, 17, na rua Christina Dorow, no bairro Progresso, em Blumenau. Não há informações de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau foi acionado por volta das 12h50 para atender a ocorrência. Até a última atualização, a equipe ainda não havia terminado os trabalhos no combate contra o fogo.

As informações preliminares da guarnição indicam que o local tem muito material “combustível” acumulado, o que dificulta o combate às chamas. Os bombeiros seguem trabalhando no combate contra o fogo para que as residências ao lado não sejam atingidas.

Confira o vídeo:

Não há informações do que pode ter causado o incêndio, quantas pessoas moravam na casa e se há feridos.