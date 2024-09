Morador de Brusque busca ajuda para custear tratamento de câncer no pâncreas

O morador de Brusque, Urbano Schulenburg, de 69 anos, busca ajuda para custear o tratamento de um câncer no pâncreas. Ele foi diagnosticado com neoplasia maligna-linfoma de grandes células B.

Devido à doença, ele está impossibilitado de trabalhar, o que tem gerado dificuldades financeiras para a família. Para ajudar, a família está realizando uma campanha de arrecadação de suprimentos e fraldas descartáveis (tamanho grande).

Além das doações, também haverá uma macarronada no dia 9 de novembro, a partir das 19h, no Centro Evangélico Pastor Sandreczki. O valor do buffet livre será de R$ 35.

Membro ativo da Paróquia Bom Pastor, Urbano foi pai de apoio da Juventude Evangélica de Brusque, acompanhando o grupo de jovens em eventos, acampamentos, olimpíadas, encontros e outras atividades que envolviam a juventude.

Como ajudar

É possível ajudar doando qualquer quantia em dinheiro por meio da chave Pix 785.199.349-00, no nome de Vanilda. Quem quiser doar suprimentos para a macarronada do dia 9 de novembro, brindes ou ser voluntário, pode entrar em contato com o WhatsApp (47) 99948-373 (Amara).

