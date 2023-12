VÍDEO – Dupla incendeia estátua da Havan em Rondônia; empresa oferece recompensa de R$ 100 mil por informações de autores

Duas pessoas em uma motocicleta foram flagradas ateando fogo na estátua da Liberdade da Havan, do município de Porto Velho, em Rondônia. O caso foi registrado por volta das 4h desta quinta-feira, 14, por câmeras de monitoramento. Uma recompensa de R$ 100 mil está sendo oferecida pela rede varejista para que tiverem informações sobre os autores.

As imagens mostram a dupla descendo da motocicleta, Honda Biz, indo até a estrutura e incendiando um tipo de material para jogar na estátua. Em seguida, a dupla deixa o local na moto pela contramão.

Confira momento:

O proprietário das lojas Havan, Luciano Hang, lamentou que o caso tenha ocorrido e que as devidas providências serão tomadas para resolver o crime. “Lamentavelmente, acordamos com essa triste notícia. Temos duas megalojas em Porto Velho, temos um carinho imenso pela cidade e pelo estado de Rondônia. Isso é um crime, um fato isolado. Mas, vamos trabalhar agora para identificar e punir quem fez isso com nossa estátua”.

Veja por outro ângulo:

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi registrado para iniciar as investigações e identificar os autores.

O empresário ainda solicitou para a população de Porto Velho e região para que, quem tiver informações sobre as pessoas envolvidas, denuncie o quanto antes.

Recompensa

A rede está oferecendo uma recompensa de R$ 100 mil para quem repassar informações sobre as pessoas que cometeram o crime. Todas as denúncias podem ser feitas, com sigilo, pelo WhatsApp de Denúncia (47) 98825-2096.

