VÍDEO – Durante perseguição, carro da GMT encosta em moto e para motociclista em Blumenau

Na noite desta segunda-feira, 14, a Guarda Municipal de Trânsito (GMT) realizou uma perseguição a uma moto, com dois ocupantes, que desobedeceram ordem de parada na rua das Missões, no bairro Ponta Aguda, em Blumenau.

Um vídeo mostra parte da perseguição da GMT. Em certo momento, o motociclista, de 18 anos, invade a contramão para tentar fugir, porém, a viatura o segue. Logo depois, o motorista atinge a moto levemente para detê-los.

O motociclista acaba perdendo o controle do veículo e os dois caem no chão. O Corpo de Bombeiros Militar e o Samu foram acionados para atender os ocupantes da moto. O motociclista tinha ferimentos no rosto e na perna e suspeita de fratura no braço esquerdo.

Já o passageiro, de 16 anos, estava com suspeita de fratura nos dois braços. Eles foram encaminhados ao Hospital Santa Isabel.

De acordo com o Messoregional, a GMT apreendeu e encaminhou a moto até o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Além disso, o motociclista foi autuado por desobediência e outras infrações.

Veja o vídeo

