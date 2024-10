A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba promove mais uma edição do tradicional Café com Bingo neste sábado, 19. A ação ocorrerá na instituição, localizada na rua Paulo Kormann, número 460, no Centro do município, a partir das 13h.

O valor da cartela do bingo será vendido por R$ 2 cada. Já o valor do cartão para adulto é R$ 38 e R$ 19 para crianças, de 6 a 12 anos. A Apae não aceitará pagamentos feitos no cartão ou no Pix.

