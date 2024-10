Motoristas tem suspeita de traumatismo craniano após acidente na Gentil Battisti Archer, em São João Batista

Os motoristas de um carro e uma caminhonete foram levados ao hospital com suspeita de traumatismo craniano após um acidente na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), em São João Batista. O acidente aconteceu por volta das 8h desta terça-feira, 15.

Os veículos envolvidos no acidente eram uma Saveiro e um Ford Ka. O condutor da caminhonete, um jovem de 20 anos, estava consciente e desorientado. Ele apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo.

Já a condutora do carro ficou presa às ferragens. Ela foi retirada do veículo pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ambas as vítimas foram levadas ao hospital.

