Corpo é encontrado dentro de carro submerso em rio, em Balneário Camboriú

Um corpo foi encontrado dentro de um carro submerso no rio Camboriú, em Balneário Camboriú, na noite da segunda-feira, 14. O caso aconteceu por volta das 20h50, no atracadouro do Barra Sul.

O Grupo de Busca e Salvamento foi acionado para prestar apoio à Polícia Militar e verificar uma suspeita de corpo dentro do veículo. A equipe de mergulho desceu três metros na água e encontrou o corpo.

O carro foi retirado com auxílio de tambores e uma outra embarcação particular. O relatório da PM diz que o corpo era, aparentemente, de um homem.

Além disso, foi verificado nas câmeras de segurança do local que o carro caiu na água na última quarta-feira, 9, por volta das 22h.

