VÍDEO – FAB inicia investigação de caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedo, interior de SP

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que as duas caixas-pretas chegaram ao laboratório de análise na manhã deste sábado, 10, e a investigação referente à gravação foi iniciada.

Em nota, a FAB relata que os gravadores de voz da cabine e dados de voo foram recuperados sem danos aparentes. As análises foram iniciadas neste sábado com a preparação, extração e degravação de dados. Veja o vídeo de uma das etapas:

Próximas etapas

Após a conclusão da ação inicial, em Vinhedo, a investigação avançará para a fase de análise de dados. Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros.

O Cenipa reforçou que a previsão de divulgação dos dados é de 30 dias, com um relatório preliminar do acidente aeronáutico.

Confira fotos:

Acúmulo de gelo

O diretor não descarta que o acúmulo de gelo nas asas do avião possa ter causado a queda. Segundo Moura, o ATR possui “sensibilidade” ao acúmulo de gelo por operar em altitudes mais baixas.

Contudo, o diretor afirma que o sistema de degelo estava em pleno funcionamento quando foi realizada a checagem da aeronave. “Nenhuma hipótese é descartada”, conclui.

Vítimas do acidente

Sessenta e duas pessoas estavam a bordo do avião. O voo 2283 transportava 58 passageiros e quatro tripulantes. Um catarinense e a filha de 3 anos estão entre as vítimas.

A Voepass Linhas Aéreas divulgou à imprensa a lista contendo os nomes dos passageiros. A companhia informou que está prestando informações às famílias pelo número 0800 94197.

IML

Na manhã deste sábado, 10, mais 13 corpos foram recebidos no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas determinou que o IML fique fechado para atender exclusivamente as vítimas da tragédia.

Familiares serão chamados para trazer elementos que possam contribuir no trabalho de identificação e posterior liberação. As demais ocorrências serão direcionadas para outros locais do IML.

Leia também os destaques da semana:

1. Com encerramento das convenções partidárias, Brusque terá quatro candidatos a prefeito

2. Empresária é condenada por sonegar imposto de estabelecimento em Brusque

3. Agosto de 1984: há 40 anos Brusque era destruída pela maior enchente da sua história

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Novas 16 marcas de café torrado têm consumo proibido por presença de elementos estranhos; confira quais são

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: