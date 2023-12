VÍDEO – Homem se arrisca levantando fios de rede elétrica para caminhão-cegonha passar, em Brusque

Um flagrante foi feito na tarde desta quinta-feira, 21, na rua Gustavo Schlösser, no bairro Centro II, em Brusque. Um homem se arriscou erguendo os fios da rede elétrica para que um caminhão-cegonha, que carregava diversos veículos, pudesse passar.

O vídeo, que já circula nas redes sociais, foi feito de dentro de outro carro que estava atrás do caminhão. Nas imagens, o homem, sem nenhum equipamento de proteção, sobe na carreta e levanta os fios.

Não fica claro se o homem estava junto com o motorista e subiu na carreta para erguer os fios ou se era uma pessoa de fora apenas tentando ajudar.

Assista o vídeo:

Além do risco de uma descarga elétrica, a atitude do ajudante do caminhão-cegonha é considerada uma infração, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe pessoas sendo conduzidas na parte externa do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados.

A infração está prevista no artigo 235 do CTB e é considerada grave. O motorista, se autuado, pode perder pontos na carteira de habilitação, além de pagar uma multa.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: