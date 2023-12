VÍDEO – Incêndio atinge apartamento na avenida Atlântica, em Balneário Camboriú

Um apartamento foi atingido por incêndio na noite desta segunda-feira, 18, na avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. As chamas iniciaram por volta das 21h30.

De acordo com a PM, um morador do edifício relatou que estava jantando com sua família no oitavo andar do prédio e sentiu um cheiro de queimado, que foi ficando cada vez mais forte. Ele, então, olhou pela sacada do apartamento, viu muita fumaça subindo e pessoas que transitavam na rua apontando para o prédio. Neste momento, eles deixaram o apartamento e desceram até a avenida Atlântica.

O locatário do apartamento onde o incêndio iniciou relatou aos policiais que está de férias na cidade e alugou o apartamento para a temporada de verão. Ele contou que entrou no apartamento que alugou horas antes e que, quando estava na cozinha, sentiu um cheiro de queimado vindo da lâmpada. Ele comunicou o proprietário, que disse que iria mandar alguém fazer a manutenção no dia seguinte.

Por volta de 20h, ele saiu para jantar e recebeu uma ligação informando que o apartamento estava em chamas.

Quando a PM chegou até o prédio, os bombeiros já estavam no local e controlaram o incêndio. Não houve nenhuma vítima.

Assista agora mesmo!

MINI PANETONES FIT: UMA DELÍCIA NATALINA SEM AÇÚCAR: