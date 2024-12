VÍDEO – Incêndio é registrado em apartamento no Centro de Brusque

Um incêndio foi registrado dentro de um apartamento na tarde deste domingo, 22, no Centro de Brusque. Conforme informações preliminares, houve apenas danos materiais. O fato foi registrado na rua Mathilde Schaeffer, por volta de 12h50.

Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros atuam no rescaldo do incêndio. A rua está interditada. Conforme um agente, foram utilizados cerca de 8 mil litros de água para combater o fogo.

O incêndio atingiu o apartamento do quarto andar. Testemunhas disseram ter percebido a fumaça no cômodo do banheiro.

Não foram possíveis obter mais informações oficiais.

Matéria em atualização

Confira imagens do local:



