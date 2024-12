Na noite de sábado, 21, o evento Sonhos de Natal tomou conta da praça Barão de Schneeburg, no coração de Brusque, deixando uma lembrança insquecível na memória de todos que ali se reuniram.

O evento natalino, pois, transformou o Centro da cidade em um deslumbrante espetáculo de luzes, cores e emoções.

As crianças, grandes protagonistas da noite, estavam radiantes, mas o brilho nos olhos não era exclusividade delas.

Famílias inteiras, idosos e jovens, compartilharam a mesma alegria em um ambiente de pura magia natalina.

A praça estava lotada. Uma multidão tomou conta do local para vivenciar momentos únicos proporcionados pelas diversas atrações.

Natal em desfile

Um dos pontos altos da noite foi, sem dúvida, a tão aguardada carreata de Natal, promovida pelas lojas Havan.

Com veículos especialmente decorados e repletos de encanto, o desfile percorreu o trecho central, distribuindo balas e alegria.

O entusiasmo era palpável, especialmente entre as crianças, que vibravam a cada aceno do Papai Noel e a cada som da trilha natalina que ecoava pelas ruas.

Natal no palco

Mas a noite foi muito mais do que isso. O palco, estrategicamente montado na praça, foi o cenário de apresentações culturais que tocaram o coração de todos os presentes.

Músicas natalinas, corais emocionantes e espetáculos de teatro transportaram os espectadores para um universo de sonho e celebração.

E os idosos? Ah, eles não resistiram. Muitos, com o coração cheio de nostalgia, acompanharam atentamente cada atração, permitindo-se reviver a magia do Natal com o mesmo entusiasmo de uma criança.

Sonhos de Natal até 24 de dezembro

A grandiosa programação faz parte do Sonhos de Natal, uma iniciativa da Prefeitura de Brusque.

Além disso, é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Fundação Cultural de Brusque, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindilojas, Sesc e empresas parceiras.

Valdir Rubens Walendowsky, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, reforçou então o propósito do evento.

“Sonhos de Natal foi pensado para todas as famílias. Queremos que todos possam prestigiar e se encantar. A decoração também está linda, feita com muito carinho”, afirmou.

Com atividades que tiveram início no dia 7 de dezembro e seguem até o dia 24, o Sonhos de Natal promete continuar encantando a comunidade e celebrando o verdadeiro espírito natalino.

Retratos de Natal

As imagens capturam a essência de uma noite mágica, com sorrisos genuínos, abraços calorosos e a beleza da decoração natalina que tomou conta da cidade.

Uma celebração que transcende o tempo e nos lembra do verdadeiro significado do Natal: união, alegria e esperança.

Venha se encantar com Sonhos de Natal e faça parte desta história que já está marcando o coração de Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município

