VÍDEO – Influenciadora joga dinheiro em estacionamento, irrita multidão e é xingada, em Brusque

Por volta das 19h30 desta sexta-feira, 2, a influênciadora e empresária Bell Ponciano Tamasia atraiu uma multidão após anunciar que jogaria dinheiro no estacionamento do centro administrativo da Havan. Porém, o que era para ser uma brincadeira terminou com confusão e xingamentos.

A ação, que foi divulgada por ela em um vídeo nas redes sociais, levou centenas de pessoas de diversas idades para o estacionamento da Havan, na esperança de se beneficiarem na “chuva de dinheiro”, e obrigou a mobilização da Polícia Militar para a Havan.

Para realizar a brincadeira, Bella alugou um caminhão com guindaste. Ela jogou notas de R$ 2, 5, 10, 20, 50 e 100. As pessoas se amotoaram para pegar o dinheiro, teve empurrões e gente caída no chão.

Após acabar de jogar dinheiro, a influenciadora começou a ser atacada no momento em que descia o guindaste. A multidão no local começou a alegar que a empresária não teria jogado os R$ 10 mil que havia prometido. Sandálias, garrafas e outros objetos foram lançados em Bell e um princípio de confusão foi formado.

