Advogado de defesa de filho que matou o pai em Indaial se pronuncia

Nesta quinta-feira, 1º, o filho que confessou ter matado o pai, Márcio Elizeu Melo, de 45 anos, e esfaqueado a mãe, com a ajuda de um amigo, em Indaial foi preso. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 29, no bairro Estrada das Areias, em Indaial.

O autor do crime foi identificado pela Polícia Militar como um homem de 18 anos. Conforme o advogado de defesa dele, Rodolfo Warmeling, ele foi acionado pelo filho do casal e “indicado como suspeito do cometimento do crime”.

Na delegacia, o advogado tomou conhecimento dos fatos, procedendo com o interrogatório onde ele relatou como os fatos ocorreram. “Destaca-se que o filho do casal compareceu voluntariamente na delegacia, onde prestou seu interrogatório assistido”, relatou a nota.

Nesta sexta-feira, 2, foi realizada a audiência de custódia, requisitando algumas diligências. Agora, o advogado aguarda o fim do inquérito policial.

Confira a nota na íntegra:

“Ontem fui acionado pelo filho do casal e indicado como suspeito do cometimento do crime e após chegar na delegacia, tomar conhecimento dos fatos, bem como ponderando o desejo do filho do casal em esclarecer sobre os fatos, procedeu-se com o interrogatório onde ele relatou como os fatos ocorreram. Destaca-se que o filho do casal compareceu voluntariamente na delegacia, onde prestou seu interrogatório assistido por seu advogado. Hoje foi realizado a audiência de custódia, requisitado algumas diligências e agora aguardamos o fim do inquérito policial e posterior denúncia, de modo a proceder com o início da persecução penal.”

