Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí deram as boas-vindas a fevereiro diante de um clima característico de verão nos dois primeiros dias do mês, proporcionando tardes com temperaturas máximas acima dos 30°C em várias cidades da região.

Segundo os profissionais em meteorologia, a tendência é que os termômetros continuem registrando marcas indicando aquecimento, podendo superar os 30°C, durante a primeira quinzena deste mês.

Todavia, permanece a incerteza sobre a possibilidade do intenso abafamento, que levou alguns municípios a registrar picos próximos a 40°C em janeiro, venha se repetir até o término do verão no Vale do Itajaí.

Para esclarecer essa questão, o meteorologista Piter Scheuer oferece então uma avaliação abrangente sobre o tema.

No boletim a seguir, Scheuer aborda minuciosamente a questão anteriormente mencionada, esclarecendo também, os critérios que a meteorologia utiliza para definir uma onda de calor; confira.

Onda de calor, segundo a meteorologia

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de adentrarmos nas projeções meteorológicas, é crucial esclarecer o que a meteorologia define como uma autêntica onda de calor.

Oficialmente, esse fenômeno é reconhecido quando as temperaturas máximas ultrapassam os 35°C ao longo de cinco dias consecutivos, especialmente em regiões como Brusque.

Se um desses dias não atingir esse patamar, a condição de onda de calor não se configura.

Em contraste, em áreas distintas, como na Serra catarinense, é evidente que o clima seja significativamente diferente, sendo mais frio, ou menos quente, devido à altitude em relação ao nível do mar.

Nas cidades dessa região, o critério numérico adotado é outro. Define-se onda de calor quando há cinco dias consecutivos com temperaturas acima dos 30°C.

Dessa forma, cada região estabelece suas próprias diretrizes, sintonizadas com o histórico térmico exclusivo da área monitorada em questão.

Considerando as ponderações mencionadas anteriormente, é importante destacar que, até o presente momento, o Vale do Itajaí não registrou, oficialmente, nenhuma onda de calor neste verão.

Calor em Brusque e região em fevereiro

Antes que haja qualquer mal-entendido, gostaríamos de esclarecer que a região de Brusque continuará enfrentando os impactos do calor ao longo desta primeira quinzena de fevereiro.

No entanto, é crucial ressaltar e compreender que as projeções não indicam um aquecimento extremamente intenso nos próximos dias.

Embora as temperaturas possam facilmente ultrapassar os 30°C em vários momentos, é improvável que atinjam frequentemente os 35/36ºC, pelo menos até o dia 15.

Após esse período, o verão estará gradualmente se encaminhando para o seu desfecho, reduzindo significativamente as chances de uma autêntica onda de calor no Vale do Itajaí.

Diante dessas previsões, podemos concluir que os residentes de Brusque e da região experimentarão, sim, calor nos próximos dias, mas nada que se caracterize como excessivo, pelo menos ao longo deste mês de fevereiro.

As chuvas em Brusque e região

Ao direcionarmos nosso foco para as projeções referentes às chuvas, os simuladores meteorológicos indicam precipitações ocorrendo em um típico cenário de verão na região de Brusque.

Em outras palavras, aguaceiros acompanhados por trovoadas devem ocorrer, se não diariamente, pelo menos em quase todos os dias até a metade deste mês, a começar já neste sábado.

É importante ressaltar que, inicialmente, não pretendemos estender as expectativas para a segunda quinzena.

Isso se deve então às constantes mudanças nas projeções meteorológicas dos modelos a cada nova atualização.

Portanto, neste momento, vamos nos limitar a fornecer informações até o dia 15.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Região de Brusque na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco permanece então nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar, pois, que foram registradas ocorrências de garoa em alguns pontos monitorados durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

Balneário de Piçarras/Fotos: Renê Jarbas Freitas >>

1 de 6

