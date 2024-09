VÍDEO – Motorista bêbado invade pista contrária e colide com quatro veículos em Blumenau

Um motorista bêbado, de 47 anos, causou um acidente de trânsito grave na noite deste domingo, 15, na rua Amazonas, bairro Garcia, em Blumenau. O condutor invadiu a contramão, colidiu com duas motocicletas paradas no semáforo e as arremessou contra dois carros que estavam atrás, por volta das 18h20.

Um jovem de 27 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CG, foi o único ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e liberado no local, segundo o relatório da Guarda Municipal de Trânsito (GMT).

O motorista do Volkswagen Gol que causou o acidente fez o teste do bafômetro, que acusou positivo para a presença de álcool. Ele foi encaminhado para a Central de Plantão Policial. Os outros envolvidos no acidente testaram negativo para o mesmo teste.

Um motorista que estava no local percebeu o comportamento do condutor do Volkswagen, que dirigia em zigue-zague, e gravou os momentos antes do acidente.

Confira o vídeo:

