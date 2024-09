A FG Empreendimentos apresenta o Senna Tower — projeto desenvolvido pela empresa em co-branding com a Marca Senna, marca criada pelo próprio Ayrton Senna. O lançamento do empreendimento está previsto para o último trimestre de 2024.

Depois de mais de cinco anos de análises e estudos aplicados, o residencial será construído pela FG Empreendimentos, em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. O empreendimento será um supertall, categoria dos edifícios acima de trezentos metros de altura. O Senna Tower, além das áreas residenciais e privativas, terá áreas de entretenimento, lazer, gastronomia abertas ao público e espaço imersivo sobre Ayrton Senna.

O conceito do Senna Tower é assinado pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto. O Senna Tower une arte, engenharia e arquitetura, o projeto é inspirado na trajetória de superação de Ayrton Senna, simbolizando a “Jornada do Herói”, a superação dos limites e a busca pelo ideal. O objetivo é trazer uma mensagem positiva com a história de Ayrton, inspirando todos a buscarem sua melhor versão.

“Toda grande história começa com uma jornada. Uma jornada de descoberta, crescimento e transformação. A torre tem esta forma arquitetônica justamente para simbolizar essa trajetória heroica de superação em direção aos nossos ideais e a manifestação do nosso potencial profundo”, diz Lalalli Senna.

O eixo horizontal representa os aspectos materiais, e o eixo vertical representa os aspectos celestiais e ideais. “O herói é feito de carne e osso, e, portanto, sai do eixo material, mas ele busca qualidades que pertencem ao domínio do ideal, como a força, a destreza, a honra e a verdade. Sai numa jornada em direção ao que está no domínio celeste, a procura de alguma forma refletir esses aspectos não materiais. Ele nunca será perfeito, mas chegará cada vez mais perto desse ideal. Essa é sua saga”, diz a artista, referindo-se à curva que sobe. “Eventualmente perde sua casca mortal e vira luz pura para cumprir sua jornada, o que foi simbolizado no coroamento do Senna Tower. Muitos heróis morrem no final das histórias, mas a morte no caso do herói não é um desaparecimento e, sim, uma transição final em que ele vira uma luz pura que pode continuar inspirando eternamente.”

No total, serão 228 unidades no empreendimento, contando com 18 mansões suspensas de 420 a 563 m², 204 apartamentos de até 400 m², quatro coberturas duplex de 600 m², duas mega coberturas triplex de 903 m² e oito elevadores. Haverá seis pavimentos de lazer privados, distribuídos em vários andares do empreendimento, além de Roof Top destinado exclusivamente ao residencial, totalizando mais de 6 mil m² de área de lazer.

O investimento do Senna Tower é de aproximadamente R$ 3 bilhões. O Senna Tower já recebeu a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a Licença de Implantação Ambiental (LAI) e a aprovação na prefeitura municipal de Balneário Camboriú.