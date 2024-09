Secretário de Estado da Saúde visita Hospital Azambuja e conhece instalações de Oncologia

O Hospital Azambuja, em Brusque, recebeu no último sábado, 14, a visita do Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva. Na oportunidade, o secretário conheceu as instalações e os projetos de ampliação da instituição, com ênfase na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), um dos setores que aguarda vistoria estadual nesta semana.

Durante a visita, foram apresentados os números atualizados do hospital, projetos já realizados e aqueles que estão em andamento ou em fase de planejamento. O Secretário também participou de uma reunião com a direção executiva, clínica e técnica do Hospital Azambuja, além de membros da Secretaria de Estado da Saúde, onde discutiram as recentes melhorias e os projetos para a ampliação dos serviços.

Um dos momentos mais importantes foi a visita à Unacon, especialmente preparada para atender tanto pacientes adultos quanto pediátricos. A unidade, que conta com uma estrutura moderna e equipada para tratamentos oncológicos de alta qualidade, foi detalhadamente apresentada ao Secretário, que destacou a relevância desse serviço para a comunidade.

“Fiquei impressionado com as instalações do Hospital Azambuja e entusiasmado com as obras em andamento, que trarão benefícios para Brusque e toda a região. Desde o início do governo Jorginho Mello, temos concentrado esforços em ampliar a capacidade de atendimento. O hospital está em plena expansão, com um aumento significativo na realização de cirurgias e tratamentos. Além disso, finalizou a obra para serviço de oncologia,” afirmou Demarchi.

Segundo o gestor hospitalar, Gilberto Bastiani, a Unacon é um marco fundamental para o Hospital Azambuja, que busca o credenciamento do serviço desde 2017. “É um serviço que acreditamos ser de extrema importância para Brusque e região.

Com essa ampliação, podemos oferecer um atendimento especializado e humanizado, diminuindo a necessidade de deslocamentos dos pacientes para outras cidades e fortalecendo o cuidado oncológico aqui em Brusque”, destacou.

Bastiani ressaltou que o Hospital Azambuja aguarda a vistoria da Vigilância Sanitária Estadual, para dar sequência ao pedido de habilitação do serviço junto ao Estado e ao Ministério da Saúde, para atendimentos de pacientes via SUS.

Nova Torre

O secretário também visitou a torre de alta complexidade que está em construção no hospital. A nova estrutura, quando finalizada, aumentará significativamente a capacidade instalada do Hospital Azambuja, possibilitando a ampliação de serviços de alta complexidade para a população de Brusque e região.

“A unidade é referência em procedimentos de alta complexidade, como ortopedia, cirurgia bariátrica e cardiologia, sendo que a habilitação para cardiologia foi concedida pelo estado de Santa Catarina em 2023. O Hospital Azambuja ainda integra o Programa de Valorização dos Hospitais de Santa Catarina e realiza cirurgias eletivas de média e alta complexidade por intermédio da tabela catarinense de procedimentos,” destacou Demarchi.

Sobre a Unacon

Com uma estrutura moderna de 600 metros quadrados, a Unacon contará com recepção e áreas de espera, setor de quimioterapia adulto e pediátrico, espaço para manipulação e preparação de medicamentos, além de salas de emergência, garantindo um ambiente confortável, bem equipado e seguro para os pacientes.

O projeto prevê ainda a expansão dos serviços com a abertura do setor de radioterapia em 2025, o que ampliará ainda mais a capacidade de atendimento oncológico do hospital.

