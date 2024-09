42ª Festa da Apae de Brusque é sucesso de público; confira como foi

A 42ª edição da Festa da Apae de Brusque encerrou com sucesso de público. Centenas de famílias passaram pelo evento na sexta-feira, 13, e no sábado, 14, para festejar os 69 anos da instituição, a primeira de Santa Catarina e a segunda fundada no Brasil.

Durante os dois dias de festa, o público pode se divertir com a tradicional roda da fortuna e a pescaria, e saborear diversas opções gastronômicas, como o tradicional churrasco e o cachorro-quente com duas linguicinhas, além do buffet de risoto e os mais variados doces e bolos. Tudo preparado com carinho e cuidado pelos voluntários e funcionários da instituição que doaram seu tempo para tornar esta edição do evento um sucesso.

O presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, comemora a grande participação da comunidade em mais um evento da instituição. “A Apae tem, no decorrer desses anos, construído uma credibilidade muito forte e é isso que nos dá todo esse retorno. Nosso objetivo é sempre dar um bom atendimento, o acolhimento às pessoas com necessidades especiais, e só temos que agradecer o apoio de toda a comunidade”.

Trabalho de muitas mãos

Como já é costume, a festa da Apae teve o envolvimento de várias mãos, com o trabalho de dezenas de voluntários. Muitos, inclusive, já são figuras carimbadas em todos os eventos e ações da instituição, e fazem questão de, todos os anos, ajudarem em algum setor da festa.

O engenheiro Anselmo Scarduelli é voluntário da entidade há mais de 20 anos. E mais uma vez, marcou presença no evento, trabalhando na roda da fortuna. Para ele, contribuir com a Apae é uma forma de agradecer todas as conquistas de sua vida.

“Faço de coração. Sou muito grato a Deus por tudo que tenho na vida, e com o trabalho voluntário aqui na Apae procuro retribuir todas as bênçãos e também auxiliar da melhor forma possível. Quero ter saúde para ajudar muitas e muitas vezes mais”, diz.

O representante comercial Elias Nunes da Rosa também é voluntário antigo da Apae de Brusque. Desde 2009, ele contribui com as ações da entidade e, nesta edição da festa, mais uma vez, esteve à frente da equipe da rifa. “Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Desde quando conheci o trabalho realizado por eles, me envolvi e nunca mais parei. Eles fazem a diferença na sociedade e por isso, me sinto bem em contribuir. Aqui eu me realizo.”

Festa em família

Membro do Clube de Mães, a moradora de Botuverá Albertina Bepler Schmitt não perde uma festa da Apae. Mãe do educando André, de 39 anos, há mais de três décadas ela participa ativamente da instituição e faz questão de prestigiar a festa ao lado da família.

“Em todas as outras festas vim para trabalhar. Este ano, decidi vir para aproveitar. Para mim e para o meu filho André, a Apae é uma família. Sou muito grata por tudo que fizeram e fazem pelo meu filho.”

Culto ecumênico

Antes da festa começar no sábado, 14, dia em que a Apae de Brusque completou 69 anos, foi realizado um culto ecumênico celebrado pelo padre Lúcio Tardivo e pelo pastor Marcos Gomes da Silva, em agradecimento pelo ano que passou.

Para o padre Lúcio, participar de um momento tão especial para a instituição é gratificante. “Cada vez que venho, me renovo, porque a Apae é um ato de amor. Então, estar aqui hoje, celebrar esses 69 anos, é celebrar a vitória de Deus, de pessoas que se dedicam, que trabalham e que dão o seu melhor para essa instituição que é uma referência para toda a região.

Pastor Marcos considera importante a presença da comunidade na festa, mas ainda mais importante, a participação no dia a dia da instituição. “A festa celebra tudo o que foi vivido ao longo do ano e a participação da comunidade mostra o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Mas vejo que existe a necessidade de as pessoas estarem, de fato, aqui no dia a dia, de estarem presentes. Acho que esta também é uma boa maneira de contribuir com a instituição”.

Saiba mais

Fundada em 14 de setembro de 1955, a Apae de Brusque é a primeira Apae formada em Santa Catarina e a segunda constituída no Brasil. Seu início foi marcado após o nascimento de Pierre Moritz, filho dos saudosos Ruth e Carlos Moritz, que frequentou a entidade até 2022. Atualmente, 280 alunos recebem atendimento.

Ao longo da trajetória da Apae, pais e amigos se juntaram à caminhada e contribuem de forma permanente, visando o fortalecimento da instituição e a qualidade dos serviços prestados. A Apae Brusque oferece atendimento gratuito em todas as suas frentes de atuação: Clínica Uni Duni Tê, Instituto Santa Inês e Centro de Convivência Ruth de Sá.

