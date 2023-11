VÍDEO – Mulher é atropelada enquanto atravessava faixa de segurança em São João Batista

Na manhã de sexta-feira, 10, por volta das 6h45, uma mulher foi atropelada na rua Otaviano Dadam, localizada no centro de São João Batista.

O incidente ocorreu enquanto a mulher atravessava a faixa de pedestres, sendo atingida por um veículo.

Desfecho

A vítima, que não foi identificada, ficou caída no chão após o impacto. Os bombeiros foram chamados e prestaram os primeiros socorros no local.

Devido à gravidade do acidente, a mulher foi conduzida ao Hospital Monsenhor José Locks, onde receberia avaliações mais detalhadas de sua condição. Não foram divulgadas informações sobre o que aconteceu com o motorista do carro.

Assista ao vídeo:

Vídeo: TopElegance

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: