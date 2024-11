VÍDEO – Piloto sofre acidente durante show dos carros no parque Beto Carrero

Um piloto sofreu um acidente durante a atração Hot Wheels Epic Show no parque Beto Carrero, em Penha. Ele deslizou na pista e caiu da motocicleta. O parque divulgou uma nota nesta terça-feira, 5, e informou que o piloto está bem.

Imagem que registrou o acidente mostra o momento em que o piloto arranca com a moto, desliza e cai na pista. O narrador então entra no local do espetáculo e informa o acionamento dos socorristas.

“Gente, é um show totalmente ao vivo. Nosso piloto está aqui. A gente já está chamando o nosso corpo de bombeiros. Os soldados já estão vindo aqui. Pela queda, não foi muito grave, mas atingiu o primeiro braço”, diz o narrador.

Nota do parque

Procurado pelo jornal O Município na tarde desta terça-feira, o parque Beto Carrero encaminhou uma nota em que reforça que o piloto foi atendido rapidamente após o acidente. Confira a nota:

A pista molhada causou um leve deslize, mas sem qualquer colisão. O piloto foi atendido rapidamente no estilo Hot Wheels e está bem!

Hot Wheels Epic Show

O Hot Wheels Epic Show é o maior show de carros do mundo, segundo o parque Beto Carrero. A atração conta com manobras feitas por carros, motos e caminhões, em uma pista com arquibancada no complexo do parque em Penha.

Assista ao vídeo

Vídeo: Marisco News/Divulgação

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: