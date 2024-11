O arquiteto e designer Jeferson Branco ganhou destaque na nova edição da revista Forbes Life Design, um dos braços editoriais da grife Forbes Brasil. Em 2023, ele já havia sido incluído na lista Forbes Under 30, que ranqueia os profissionais em destaque em variadas profissões pelo país.

Sob agenciamento e curadoria do Ponto A, o núcleo criativo comandado pela empresária Ana Araújo que faz a ponte entre os designers, a indústria e o mercado, o catarinense de 30 anos apresenta aos leitores da publicação uma de suas novas criações.

Questionado pelo jornalista e editor Allex Colontonio, Jeferson contou com exclusividade sobre a mesa de parede Irupe, ainda em pré-lançamento. “Inspirada nas formas leves e flutuantes das plantas aquáticas, os Irupes, como chamam os povos guaranis – e artesanalmente feita em jequitibá maciço com possibilidades de várias tonalidades e aço inoxidável, revela-se como um ponto de apoio poético em locais inesperados”.

E sobre mais este destaque, o designer resume a sensação. “Pra mim, é uma validação do caminho que escolhemos trilhar. Ver essa peça sendo questionada com a chamada ‘É design ou é arte?’ É exatamente o que buscamos com todos os nossos projetos de arquitetura bem como nos mobiliários – provocar, instigar o pensamento -, e trazer algo que vá além da estética ou da funcionalidade pura. Não é sobre um reconhecimento vazio, mas sim sobre o valor do design com alma, com propósito. Esse tipo de destaque nos reafirma o que acreditamos e nos impulsiona a continuar explorando e expandindo esses limites”, comemora.