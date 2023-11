VÍDEO – Veja como está a situação de morro que desbarrancou no bairro Santa Rita, em Brusque

Depois de registrar várias ocorrências de deslizamentos, o morro localizado atrás da Farmácia São João, na rua Sete de Setembro, no bairro Santa Rita, novamente desbarrancou por causa das chuvas de sexta-feira, 17. Na data, foi registrada a terceira maior enchente de Brusque. O rio Itajaí-Mirim atingiu o pico de 8,96 metros por volta das 21h.

Um funcionário do estabelecimento mencionou que a Defesa Civil já chegou a comparecer no local em outros momentos e que o órgão tem ciência do caso.

Ainda de acordo com o funcionário, será feita uma obra de contenção em breve, mas que o caso está sob a responsabilidade da empresa. Sobre o receio de ficar no local, o funcionário não quis comentar.

Estabelecimentos vizinhos já presenciaram várias quedas de terra no espaço da farmácia.

Na última sexta, uma grande parte de terra caiu no estacionamento do estabelecimento. Quando o fato acontece, trechos do estacionamento ficam interditados.

O jornal O Município foi até o local nesta segunda-feira, 20, e constatou que toda terra que caiu no estacionamento já foi retirada, porém, visualmente, há risco da situação se repetir. Confira o vídeo:

