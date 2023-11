Homem morre atropelado após acidente entre carro e motocicleta na BR-470, em Gaspar

Um homem morreu na noite do sábado, 18, por volta de 20h40, após um acidente de trânsito que ocorreu na BR-470, na altura do bairro Margem Esquerda, em Gaspar. Ele foi identificado como Carlos Lanser, de 54 anos.

De acordo com a PRF, Japa, como era conhecido, era o passageiro de uma motocicleta. Ele foi encontrado embaixo de um carro GM Onix, com placas de Blumenau. O motorista do carro não se feriu.

Os bombeiros encontraram a moto Honda Bros NXR amarela. Ao lado da moto foi encontrado um homem, consciente, mas desorientado. Ele foi conduzido ao Hospital de Gaspar.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também atendeu a ocorrência, a vítima estava na garupa da moto. A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo.

Sepultamento

O velório de Carlos Lanser acontece na Capela Mortuária São Francisco de Assis, no bairro Fortaleza, em Blumenau. O sepultamento ocorre a partir das 10h desta segunda-feira, 20, no Cemitério Luterano da Fortaleza Alta.

