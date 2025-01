Vinda de Neymar para o Santos causa repercussão em SC, onde jogador tem imóveis no Litoral

Excitação

A vinda de Neymar para o Santos está causando enorme repercussão em Balneário Camboriú, onde ele é dono da mais milionária cobertura no topo de um dos mais altos espigões da cidade. Na verdade, o clima é de excitação (em todos os sentidos), principalmente pelas ruidosas festas que o futebolista, um tanto ruim das pernas ultimamente, costuma promover com os seus “parças”, assim chamados os amigos que, dizem as más línguas, cujas amizades ele compra.

Lógica eleitoral

Para quem estranhou a nomeação do desconhecido coronel Sinval Santos da Silveira como secretário-adjunto de Segurança Pública do Estado, uma informação relevante: ele é irmão do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD). Os mais enfronhados nos subterrâneos da política catarinenses enxergam na nomeação uma estratégia do governador Jorginho Mello (PL) diante da crescente ameaça do PSD, com a já lançada pré-candidatura à sua sucessão, em 2026, do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Pessoalmente e na política, Mello e Topázio são unha e cutícula.

Deboche

O Avaí debocha da justiça esportiva, das leis e do Procon ao novamente, a exemplo do que fez no clássico contra o Figueirense, sábado passado, colocar ingressos dos visitantes no valor de R$ 200 para o jogo contra o Joinville, neste sábado, no Ressacada e apenas R$ 20 para os seus torcedores em locais equivalentes no estádio. Então que os demais clubes combinem entre si: quando o Avaí for visitante, não façam apenas igual; reservem a metade do espaço e cobrem o dobro do valor, inclusive dos maus dirigentes. Que tal?

Calamidade financeira

O prefeito Henrique Menegazzo (União), de Anita Garibaldi, município de 8.285 habitantes, localizado na Serra, vai para a história da política local: decretou estado de calamidade pública financeira por 90 dias, já que não tem dinheiro para pagar os servidores e prestar serviços. Herdou uma dívida de R$ 20 milhões e sua receita é de R$ 3,9 milhões.

Paz nas escolas

Está em vigor a lei estadual 19.253/2025, que institui, em cada uma das coordenadorias regionais de Educação, uma equipe disciplinar mínima para atuação em ambiente escolar, composta por um psicólogo, um coordenador pedagógico, um assistente social, um professor e um gestor de segurança proveniente da reserva remunerada.

Valores

Outra lei sancionada e em vigor é a 19.230/2025. Determina que o Estado incentive e fomente a celebração e a prestação de homenagens ao ‘Dia dos Pais’ e ao ‘Dia das Mães’ nas escolas de ensino fundamental e básico de SC.

Folha corrida

Preso em Curitibanos, segunda-feira, em uma operação do Ministério Público de SC, o hacker suspeito de invadir o sistema do Tribunal de Justiça do Estado em um esquema de alteração ilegal de dados processuais, já havia sido investigado na adolescência por crimes cibernéticos. Teria violado mais de 80 credenciais de usuários, com diversos níveis de acesso, além de ter falsificado documentos e alterado processos. Os dados pessoais eram usados em um sistema criado pelo investigado para burlar de forma automatizada sistemas de segurança de órgãos do Judiciário, da segurança e da saúde. Em nota, o TJ-SC diz que “as atividades foram realizadas mediante a exploração de vulnerabilidades, representando grave ameaça à integridade das informações sensíveis”.

Casa lotada

A novíssima Blumenau Filarmônica, o maior milagre musical de SC nos últimos tempos, já que dominado pelo enjoado e machista sertanejo e seus congêneres, todos de extremo mau gosto, vai fazer seu segundo concerto público, dia 8, no Teatro Carlos Gomes, com casa lotada. Todos os ingressos foram vendidos em 24 horas. Composta por 50 instrumentistas nacionais e regionais, apresentará como solista o seu Spalla, Leonardo Bock.

Lido, alhures

Num país em que réu confesso, condenado a mais de 400 anos de prisão, permanece solto e debochando das vítimas (contribuintes), não causa estranheza que o governo considere “flagrante desrespeito” aos cidadãos o uso de algemas nos deportados que entraram clandestinamente nos Estados Unidos.

Fora do rumo

Verdadeiramente, algo anda fora dos eixos neste país quando milhões perdem seu tempo, literalmente, participando de votações e enquetes sobre quem deve ficar ou sair do abominável programa Big Brother Brasil. Pior que isso: pagando para assistir aquele circo midiático deplorável.