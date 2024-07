Vitória é obrigação

O Brusque conseguiu um empate contra o CRB naquele final de jogo maluco, com um gol achado no final depois de um pênalti perdido por Marcos Serrato. Era um jogo possível de vencer mas, mais uma vez, o ataque falhou, principalmente no primeiro tempo, quando Keké teve duas boas oportunidades que foram desperdiçadas. Acabou tomando gol em uma das raras chances de gol do time alagoano, e o final do jogo todo mundo viu o que aconteceu.

Não adianta ficar só empatando. Vai ter que vencer a Ponte Preta hoje. É mais que obrigação. O time vem treinando finalizações, jogadas de área, mas os benditos gols não aparecem. A sorte é que a classificação do campeonato da Série B ainda está muito apertada, e duas vitórias seguidas podem colocar o time lá no meio da tabela.

O problema é essas vitórias aparecerem. Depois da Ponte Preta, vem aí dois jogos fora de casa. Se o time não vencer, o pessoal de cima vai abrir distância, e a situação ficará mais complicada. Que a diretoria seja muito feliz na janela de transferências.

Contratações

A janela de transferências do futebol nacional abre na próxima quarta-feira, 10, e a diretoria do Brusque pretende trazer de três a quatro jogadores para a sequência da temporada. Dessa vez, o clube está olhando para o mercado sul-americano e deverá trazer algum reforço do Mercosul. Além das entradas, também tem as saídas. O zagueiro Salustiano, que não teve muito espaço no time, vai deixar o Bruscão rumo ao desesperado Guarani, lanterna da Série B.

Amador

Acontece amanhã a tarde a decisão do campeonato municipal de futebol amador de Brusque, entre Vidraçaria Azaleia e Mecânica do Japa. O jogo único que definirá o campeão acontecerá no Estádio Maria Steffen ,do América, até porque o Augusto Bauer ainda não está disponível. Uma pena, já que há previsão de chuva e o local não tem capacidade para receber grande número de torcedores. O jogo em si é bem equilibrado. Chegaram na final os dois favoritos ao título, e como não tem partida de volta, o troféu poderá ser decidido no detalhe.