Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades externas no primeiro fim de semana de julho, seja trabalho ou lazer, devem ficar muito atentos ao que sinaliza a previsão do tempo.

Mudanças no padrão meteorológico estão se aproximando da região, prometendo então trazer de volta o frio úmido. Portanto, é aconselhável não só preparar os casacos, mas também os guarda-chuvas.

Para obter um respaldo técnico e profissional sobre o tema mencionado acima, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que prontamente compartilhou um boletim informativo, direcionado à nossa coluna.

Confira integralmente os detalhes da nota emitida por ele, exibida logo após a imagem exposta abaixo.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim recomendando aos moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí, que necessitam de tempo seco para qualquer prática externa, seja trabalho ou lazer, aproveitarem as condições ainda favoráveis nesta sexta-feira.

Apesar do dia então sinalizar maior nebulosidade e poucas aberturas de sol, o risco de chuva é muito baixo e, se ocorrer, será de forma isolada e pontual.

A maior parte do período deve permanecer estável, com temperaturas amenas oscilando entre 21°C e 23°C.

O retorno do tempo instável

Avançando com a previsão do tempo ao fim de semana, já antecipamos para aqueles com planos de atividades ao ar livre, que fiquem atentos às condições climáticas previstas em Brusque e região.

As primeiras chuvas mais consistentes de julho chegam no decorrer do sábado, sob um padrão instável se estendendo ao domingo. Não estão descartadas, inclusive, trovoadas ocasionais.

De modo geral, os modelos mostram uma condição desfavorável às práticas externas, com o retorno do frio úmido causando baixa sensação térmica. As temperaturas diurnas no fim de semana não devem ultrapassar muito a marca dos 15 a 16°C.

Portanto, recomendamos que, além dos casacos, tenham também o guarda-chuva à mão. Inclusive, a próxima semana sinaliza chuvas mais frequentes, pouco sol e a manutenção da sensação de frio.

É julho então trazendo o clima característico do inverno, comum para esta época do ano.

Monitoramento constante

Sempre enfatizamos que os dados deste boletim têm por base as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

Eles estão sujeitos a mudanças constantes à medida que novas informações são incorporadas. Seguimos monitorando.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, mantemos o foco nas atualizações meteorológicas.

Vamos agora destacar o monitoramento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Vale ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuva durante esse período, entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

