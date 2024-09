Vôlei feminino e basquete masculino têm finais definidas nos Jogos Comunitários de Brusque

Estão definidos mais dois finalistas da 29ª edição dos Jogos Comunitários de Brusque. Na Sociedade Bandeirante, o Centro venceu o Águas Claras por 2 sets a 0 (25-17 e 25-20) e foi o primeiro a garantir presença na final do voleibol feminino, que será disputada na próxima terça-feira, 10.

O outro finalista é o Maluche, que venceu o São Luiz por 2 sets a 0 e vai brigar mais uma vez pelo título da modalidade. As parciais foram de 25-11 e 25-19.

O Maluche também garantiu presença na final do basquetebol masculino ao vencer o Azambuja por 53 a 50 num jogo emocionante, disputado no Colégio Cônsul Carlos Renaux. O adversário na decisão será o São Luiz, que bateu o São Pedro por 61 a 33. A final será disputada na quinta-feira, 12, no Bandeirante.

Demais jogos

A terça-feira de Jogos Comunitários ainda teve o segundo dia de disputa da canastra no Paysandu e três jogos válidos pelo futsal sênior, na Arena Brusque. Dois deles acabaram em empate em 2 a 2: o confronto entre Primeiro de Maio e Águas Claras e o jogo entre Souza Cruz e Poço Fundo. O vencedor da noite foi o Centro, que fez 3 a 1 sobre o Steffen.

Classificação geral

Na classificação geral, o Águas Claras segue em primeiro lugar, com 96 pontos, com crescimento do Centro, que ultrapassou o São Pedro no fim de semana e agora é o segundo colocado.

1º – Águas Claras – 96 pontos

2º – Centro – 77

3º – São Pedro – 74

4º – Maluche – 33

5º – Guarani – 33

6º – 1º de Maio – 25

7º – São Luiz – 24

8º – Bateas – 16

9º – Dom Joaquim – 12

10º – Limoeiro – 10

