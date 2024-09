Delegação do Brusque FC recebe visita de maratonista e sua filha com paralisia cerebral

A delegação do Brusque FC recebeu uma visita especial do maratonista Luiz Cléber, acompanhado de sua filha Débora Louyse, de 13 anos, portadora de paralisia cerebral, na segunda-feira, 2. O encontro ocorreu no hotel de concentração em Ponta Grossa (PR), antes do confronto contra o Operário pela Série B.

Luiz Cléber e Débora são protagonistas do projeto “Corro com a Débora”. Há dez anos, ele participa de corridas de rua e maratonas empurrando a filha em um triciclo adaptado. A visita ao Brusque FC teve como objetivo divulgar essa iniciativa inspiradora que promove a inclusão de pessoas com deficiência no esporte.

A família deixou Belém (PA) em busca de melhores tratamentos para Débora e vem conquistando avanços significativos devido ao esporte. Além das corridas no triciclo, Débora tem apresentado notável evolução em sua locomoção, participando inclusive de provas de corrida de rua solo para crianças.

Durante a visita, o gerente de Futebol, Viton, e os atletas do time presentearam Débora com uma camisa oficial do clube. A peça será utilizada para arrecadar fundos para o projeto “Corro com a Débora”, contribuindo para que a iniciativa continue transformando vidas.

Quem quiser apoiar o projeto pode doar qualquer valor para a chave Pix 02745022245, em nome de Débora Louyse.

Leia também:

1. Gasolina comum em Brusque bate R$ 6,30 e é a mais cara entre maiores cidades de SC

2. Trecho da avenida Beira Rio fica em meia pista devido conserto de tutublação no São Luiz, em Brusque

3. Paris 2024: Matheus Rheine conquista prata no revezamento

4. Ingressos dos sócios-torcedores para Brusque X Santos já podem ser retirados

5. Continuação do clássico pop, “Os Fantasmas se Divertem” chega aos cinemas de Brusque

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: