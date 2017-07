Zoobotânico de Brusque recebe Ouriço Cacheiro pela primeira vez

O parque Zoobotânico de Brusque recebeu um novo morador. Desde o fim de junho, abriga um filhote de Ouriço Cacheiro, espécie inédita no local. Ele possui cerca de dois meses e é conhecido principalmente pelos seus espinhos compridos.

O animal chegou com apenas 15 dias de vida, trazido por meio da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque. Um morador encontrou o bichinho atravessando rua do bairro Limeira e entregou ao órgão. Ele ainda não pode receber visitas.

A bióloga e coordenadora de Educação Ambiental do Zoobotânico, Carla Molleri, explica que o ouriço pertence à espécie Coendou prehensilis. É um animal arborícolas, ou seja, cuja vida se dá principalmente nas árvores, de hábitos noturnos e tem o dorso do corpo coberto por espinhos compridos de cor amarelo-acastanhados, com as extremidades escurecidas.

O ouriço é pequeno e chega a pesar no máximo dois quilos. Sua alimentação é basicamente de invertebrados e frutas e, embora seus espinhos sirvam como defesa contra predadores, ele não consegue lançá-los.

Carla afirma que o animal é encontrado com frequência na região e, infelizmente, é uma espécie comumente vítima de caçadores. Ele nasce com os pelos macios e, conforme crescem, são substituídos por espinhos que, na verdade, são pelos modificados.

Atualmente, segundo a bióloga, o animal está no berçário, sem contato com os visitantes. Apenas poucas pessoas capacitadas cuidam e alimentam ele. Quando chegou, era nutrido apenas com leite. Hoje, algumas frutas já são introduzidas em sua dieta.

Quanto aos cuidados, Carla diz que o ouriço está “respondendo muito bem”. Os principais problemas são relacionados ao frio, por isso ele está sempre bem aquecido.

Visitação

Neste momento os profissionais do Zoobotânico preparam o recinto, dentro das normas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para abrigar o ouriço corretamente. Somente quando ele não necessitar mais de cuidados especiais e estiver desmamado, será permitida a visitação do público. Assim que possível, o parque comunicará a comunidade sobre a novidade.

Conheça o animal