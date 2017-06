Na visão do exército, instalação de ponte provisória seria problemática em Brusque

Só problema

Pelo que foi divulgado pela Prefeitura de Brusque, o parecer dos membros do exército sobre a viabilidade de se instalar uma ponte provisória no lugar da ponte do terminal só apresenta problemas. Os militares alegam uma dezena de motivos pelos quais, conforme sua visão, seria complicado implantar a ponte no local, inclusive a possibilidade da estrutura provisória comprometer ainda mais as fundações da atual ponte. Resta ao governo avaliar se vale a pena passar por todas as pendengas descritas para ter a ponte. Fato é que pior do que está, com a interdição total da ponte do terminal, não há como ficar.

Remédios no Jardim Maluche

A Prefeitura de Brusque envia nota para esclarecer que não houve paralisação, nesta última semana, na distribuição de medicamentos na Unidade Básica de Saúde do Jardim Maluche. De acordo com a Secretaria de Saúde, por causa da manutenção no computador que controla o fornecimento dos remédios, os usuários da UBS foram orientados a retirarem seus medicamentos na Policlínica, no Centro. A Secretaria de Saúde destaca ainda que um novo equipamento já foi instalado no local e o serviço funciona normalmente.

Autorização para EAD

O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou documento em que autoriza o credenciamento do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância. O decreto estabelece ainda que as atividades presenciais obrigatórias serão realizadas na sede da instituição. A validade da autorização e credenciamento é de cinco anos.

Contas rejeitadas

O ex-vereador Celio de Souza (PMDB), que não se elegeu em 2016, deve as contas rejeitadas na primeira instância da Justiça Eleitoral. Segundo o Judiciário, isso ocorreu porque foi recebida por ele uma doação acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência bancária. Isso é vedado pela legislação eleitoral.

Alegações

Conforme a juíza eleitoral Camila Coelho, trata-se de “irregularidade grave que representa mais de 60% do total das receitas do candidato e tem potencial para desaprovação das contas”. Celio alegou ao Judiciário que a Caixa Econômica Federal estava em greve na data da realização dos depósitos bancários, e que por isso não foi feita a transferência, o que não foi aceito como justificativa. Agora, ele terá que devolver o valor aos doadores para regularizar a situação.

Sem interessados

A Prefeitura de Brusque divulgou ontem resultado de processo licitatório realizado para escolher empresas para patrocínio dos Jogos Abertos Comunitários deste ano. Porém, aberta a sessão pública, não houve interessados em participar do certamente, declarando-se a licitação deserta. Agora, uma nova data deverá ser marcada pela administração pública.

Obras no Guabiruba Sul

Guabiruba inicia, no começo de julho, o primeiro passo para pavimentação da rua Guabirupé, no bairro Guabiruba Sul, com extensão de 340 metros. As propostas de empresas interessadas em executar a obra serão recebidas no dia 13 de julho. O valor para pavimentação é oriundo de recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.

Renovação

Ainda em Guabiruba, foi acertada nesta semana a renovação do contrato de locação de imóvel para uso da Caixa Econômica Federal, destinado à instalação da agência bancária do município. O contrato, que venceria em novembro deste ano, foi renovado até novembro de 2022, com valor de locação permanecendo o mesmo mesmo atual: R$ 10.385,30.

Pedido de informações

O vereador Ivan Martins (PSD) apresentou pedido de informação à Prefeitura de Brusque, relativo aos convênios formalizados com os sindicatos para serviços de saúde. Ele afirma que o convênio celebrado com 12 sindicatos laborais “atendia uma grande parcela da população e trazia um benefício inquestionável na gestão da saúde pública”. Recentemente, a Secretaria de Saúde decidiu pela não renovação do convênio, e o vereador quer um relatório contendo valor repassado pelo município a cada sindicato e o respectivo número de atendimentos e exames realizados, de janeiro a maio de 2017.

Ausências e gratificações

O vereador Rogério dos Santos (PSD) apresentou requerimento no qual solicita ao poder Executivo que faça um estudo, a fim de identificar se é possível que se considere as ausências justificadas em virtude de tratamento de saúde para fins de recebimento de gratificações, como PMAQ e gratificação por assiduidade e permanência. Ele considera que essa medida visa garantir aos servidores a “percepção justa das gratificações, mesmo quando, por forças que independem da vontade do trabalhador, estes necessitem se ausentar das atividades”.

Concurso do TRT

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) publicou edital no qual abre inscrições, de ontem até as 18h do dia 25 de julho, para novas contratações. Há três vagas previstas no edital. Duas são para analista da área judiciária, que exige nível superior em direito: uma sem especialidade e outra para oficial de justiça avaliador. A terceira vaga é para técnico judiciário (área administrativa), bastando ter nível médio para concorrer. A remuneração inicial é de R$ 6.376,41 para o cargo de técnico, R$ 10.461,90 para o analista judiciário ou administrativo e R$ 12.180,99 para o oficial de justiça. Além disso, o servidor também recebe auxílio-alimentação de R$ 840,00, sem distinção de cargo. O valor das inscrições é de R$ 110 para os cargos de nível superior e R$ 90 para o de nível médio.