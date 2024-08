15° Evento Cultural Polonês celebra a presença polonesa em Brusque

Para celebrar a cultura polonesa, apresentações artísticas agitaram o anfiteatro da Paróquia São Luís Gonzaga, no Centro de Brusque, na noite deste sábado, 24. As festividades marcam a abertura do 15° Evento Cultural Polonês e os 155 anos da imigração polonesa no Brasil.

O público presente pôde prestigiar as performances do grupo folclórico polonês Wisla, de Curitiba (PR), do grupo As Polakinhas de Brusque e do pianista polonês Artur Dutkiewicz, considerado o embaixador do jazz.

O presidente da Fundação José Walendowsky, organizadora do evento, Luis Antonio Loyola, destacou a importância deste momento para comemorar a união das culturas brusquense e polonesa.

“É um evento de extrema importância para Brusque, e isso [a união dos municípios] só tende a fortalecer as relações do Brasil com a Polônia e Brusque, principalmente. É um momento de celebrar a nossa cultura, trazendo todas essas parcerias com a Polônia”, afirmou.

Além de representantes da Polônia, a abertura do evento também contou com a presença de autoridades locais e da comunidade brusquense.

A programação segue no domingo, 25, a partir das 9h, com a missa em ação de graças pelos 155 anos da imigração polonesa no Brasil. A celebração também será na paróquia. Às 10h30, o grupo Wisla irá se apresentar novamente. Às 12h, haverá o almoço com gastronomia típica e serviço completo de bar. Além disso, haverá música ao vivo com Liriane e Weseli Musikanten.

“Me sinto muito orgulhosa dos primeiros imigrantes poloneses que vieram ao Brasil. Para nós, são pessoas que se dedicaram muito e muito importantes. Queria resgatar os nossos heróis que vieram para cá no passado, mas também visando o futuro das nossas relações” afirmou a prefeita do município polonês Gmina Popielów, Sybilla Stelmach, durante a cerimônia de abertura.

A diplomata da Polônia em Curitiba, Marta Olkowska também agradeceu a celebração da cultura polonesa em Brusque. “Nos alegra muito que a presença polonesa torna-se cada vez mais forte nessa cidade e agradecemos por isso.”

Visita inédita da Polônia em Brusque

Nesta edição, pela primeira vez desde a imigração polonesa no Brasil, em 1869, a comitiva polonesa, composta pela prefeita de Gmina Popielów, município que se tornará irmão de Brusque, Sybilla Stelmach, o vice-prefeito de Gmina Popielów, Artur Kanzy-Budzicz e a presidente do Conselho Comunal, Joanna Widacha-Cichón, visita Brusque.

“Com a irmandade dos municípios, iremos cultivar o nosso passado, cuidar do nosso presente e pensar no nosso futuro, da relação dos dois países, dos dois municípios”, frisou a prefeita de Gmina Popielów, Sybilla Stelmach.

O município polônes é sede administrativa de Stare Siolkowice, comunidade de onde partiram em 1869, as primeiras 16 famílias de imigrantes poloneses para o Brasil, com destino à Colônia Príncipe Dom Pedro, que hoje é Brusque.

Uma cerimônia no gabinete do prefeito, André Vechi, às 10h desta segunda-feira, 26, irá consolidar a união dos municípios.

Primeiras impressões de Brusque

A prefeita de Gmina Popielów, Sybilla Stelmach comentou acerca das suas primeiras impressões de Brusque e celebrou a parceira entre os dois municípios. “É muito importante poder estar aqui. Brusque é uma cidade linda e sabemos que será uma cooperação ótima.”

O vice-prefeito Artur Kanzy-Budzicz declarou que o desenvolvimento brusquense foi uma surpresa boa. “Ficamos muito impressionados com o desenvolvimento de Brusque, mas principalmente com as pessoas, que são gentis e amigáveis.”

