O Fênix venceu o Tor Futsal na noite deste sábado, 24, por 2 a 1 nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal, e se sagrou campeão de futsal feminino de Guabiruba. Em uma final no ginásio João Schaefer completamente lotado, o placar foi aberto por Duda e o gol do Tor foi marcado por Pâmela. Esta foi a nona conquista do Fênix, que volta a levantar o troféu após o título de 2022, enquanto as adversárias são vice-campeãs pelo segundo ano consecutivo.

A partida demorou a ter chances mais claras. O Tor Futsal tentava muitas bolas altas nas jogadas com pivô para Jaka e Bruna. A partir dos 11 minutos, o ritmo começou a acelerar, com mais possibilidades de gol. Contudo, brilhavam as goleiras Amandinha, do Fênix, e Naiglei, do Tor Futsal.

Num momento em que o Tor pressionava, com Amadinha fazendo boas defesas em chutes de Jaka, o Fênix abriu o placar. Duda fez rápida tabela e e chutou rasteiro, à direita de Naiglei: 1 a 0, faltando quatro minutos para o intervalo.

O segundo tempo teve ritmo acelerado, com o Tor em busca do empate. Ainda assim, o Fênix conseguia chegar com perigo, parando em sequências de grandes defesas de Naiglei.

Aos sete minutos, a goleira do Tor saiu jogando rápido com Jaka, que fez o passe para Pâmela, no lado esquerdo. Ela recebeu já chutando colocado, de primeira, no canto esquerdo de Amandinha: 1 a 1.

Os instantes finais tiveram as goleiras brilhando mais uma vez. Com cinco minutos restantes, Jaka fez o pivô e girou chutando firme. Amandinha fez bela defesa com a perna esquerda. Três minutos depois, foi Naiglei quem apareceu defendendo uma bomba de Duda.

Pênaltis

A primeira cobrança foi de Mirela, para o Tor. Amandinha defendeu o chute no meio do gol. Pepe converteu o primeiro pênalti do Fênix. Carine e Nega fizeram gols para Tor e Fênix, respectivamente.

Jaka soltou uma bomba rasteira na trave e a disputa terminou com o time do Fênix comemorando muito o título com campanha invicta.

Fala, craque!

Amandinha começou a jogar com o Fênix neste ano. Foi eleita o destaque da final, e também foi a goleira menos vazada do campeonato. É a primeira vez que a goleira conquista o título municipal. “Eu estava muito nervosa. Queria essa vitória para meus pais, consegui trazer eles, graças a Deus. Agradeço a essa família, esse time espetacular, que amo muito.

Terceiro lugar

Na decisão do terceiro lugar feminino, o D&S venceu o Boos Futsal por 2 a 1, de virada. O placar foi aberto no primeiro tempo, faltando 11min, com Jaque, saindo em contra-ataque e finalizando na saída da goleira.

O D&S pressionou em busca da virada na segunda etapa e empatou faltando seis minutos para o apito final, com Daia. E faltando 52 segundos, Nadine finalizou na saída da goleira, que fez ótima defesa, mas a bola bateu no travessão. No rebote, a própria Nadine completou para o fundo do gol.

Premiações

1º lugar: Fênix

2º lugar: Tor Futsal A

3º lugar: D&S

4º lugar: Boos Futsal

Troféu disciplina: São Cristóvão

Artilheira: Duda (Fênix) – 13 gols

Destaque: Duda (Fênix)

Goleira menos vazada: Amandinha (Fênix) – 9 gols sofridos

Destaque da final: Amandinha (Fênix)

