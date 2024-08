Atlético Tarumã é o novo campeão de futsal de Guabiruba

O Atlético Tarumã foi campeão do Campeonato de Futsal Masculino de Guabiruba na noite deste sábado, 24, vencendo o Olaria por 5 a 2 na grande final, realizada no ginásio João Schaefer completamente lotado. Matheus (três vezes), Gelson e Chugui marcaram para o Tarumã, enquanto Miguel fez os gols do Olaria. A vitória coroa uma campanha com 100% de aproveitamento, que teve Gelson como craque da final e do campeonato e Jelson como goleiro menos vazado.

O placar foi aberto no primeiro lance do jogo, com sete segundos decorridos. Matheus bateu fez o primeiro toque para Kaique, que passou para Gelson. Em velocidade, o camisa 9 avançou pela esquerda e soltou a bomba: 1 a 0 para o Atlético Tarumã.

Antes de dois minutos completos de jogo, Matheus dobrou a vantagem do Tarumã em contra-ataque rápido, chutando forte na saída do goleiro. O Olaria ficou reclamando de falta em Miguel na origem do lance.

O controle era total do Tarumã, com o goleiro Jelson sendo pouco exigido. No primeiro chute mais claro, com quatro minutos decorridos, o Olaria diminuiu a desvantagem, com Miguel chutando rasteiro, de longe.

A partida ficou em aberto, mas o Olaria sofreu outro golpe com 13 minutos de jogo. Kaique cortou para dentro e soltou a bomba de longe. A bola explodiu em Matheus e ficou na medida para a finalização para o fundo do gol, quando o goleiro Vini já estava caído no lance, na tentativa de defender o chute de Kaique.

Faltando dois minutos para o intervalo, Luiz Fernando, do Tarumã, foi expulso ao trombar com Miguel quando a bola não estava em jogo. O Olaria tentou aproveitar a vantagem de um jogador a mais, sem sucesso. No segundo tempo, o Tarumã voltou a ter quatro jogadores na linha.

O Olaria voltou para o segundo tempo querendo pressionar, e conseguiu o segundo gol de maneira inesperada. Com quatro minutos decorridos, Miguel cobrou escanteio direto e Jelson vacilou, desviando a bola para o próprio gol: 3 a 2.

O Atlético Tarumã respondeu com um belo gol na metade da segunda etapa. Do meio da quadra, no lado esquerdo, Kaique fez um passe fantástico, rasteiro, na diagonal, que encontrou Chugui, na segunda trave. Ele só teve o trabalho de empurrar para o gol, sendo o elemento surpresa: 4 a 2.

E quando o Olaria partia para o tudo ou nada, nos minutos finais, o Tarumã fechou a conta. O goleiro Vini tentou o chute do meio da quadra, mas a bola bateu em Chugui e Matheus chutou direto por cobertura para fechar a conta. Ainda antes do apito final, do lado do Olaria, Miguel deixou a quadra lesionado e Joelson ainda foi expulso.

Fala, craque!

Autor do gol que abriu o placar na final, Gelson foi eleito o destaque do campeonato. Ele comemora a vitória na decisão após o Tarumã ter sido vice-campeão em 2023. “Começamos dando o melhor, como sempre, em todas as partidas. Lutamos para isso, treinamos bastante para fazer isso desde o primeiro jogo, lutando para pressionar em cima. O time dando o máximo, com cada um. Agradeço a este time, somos mais que uma família.”

Premiações

1º lugar: Atlético Tarumã

2º lugar: Olaria

3º lugar: Atlético Garibaldi

4º lugar: Aymoré

Troféu disciplina: Misto

Artilheiro: Miguel (Olaria) – 16 gols

Destaque: Gelson (Atlético Tarumã)

Goleiro menos vazado: Jelson (Atlético Tarumã) – 10 gols sofridos

Destaque da final: Gelson (Atlético Tarumã)

