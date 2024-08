Após um sábado, 24, marcado por frio úmido, Brusque amanheceu este domingo, 25, sob a presença do sol despontando de forma majestosa no horizonte desde as primeiras horas da manhã.

O dia, no município, começou mantendo as temperaturas baixas, atingindo 5°C em alguns bairros, como no Santa Luzia, sendo que a previsão aponta condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre ao longo do dia.

No entanto, apesar do cenário ensolarado previsto, as temperaturas da tarde devem permanecer abaixo dos 20°C ou não subir muito além desse patamar, o que sinaliza a necessidade contínua do uso de casacos.

Para fornecer uma análise detalhada e técnica sobre este tema, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou um boletim informativo conosco.

Confira os detalhes da nota logo após a foto a seguir.

O frio do domingo

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí Mirim poderão contar com a volta do tempo seco neste domingo; no entanto, o frio deve persistir ao longo do dia.

Mesmo com a presença do sol, as temperaturas sinalizam permanecer abaixo dos 20°C, ou não indo muito além desse patamar, indicando a necessidade contínua de casacos.

Com a chegada da noite, os termômetros prometem uma nova queda acentuada na temperatura, afetando Brusque e toda a região.

Frio prossegue

À medida que avançamos com a projeção para o início da próxima semana, os indicativos mostram que o clima de inverno continuará predominando, tanto na segunda-feira quanto terça-feira.

Ambos os dias devem começar com amanheceres gelados, sob temperaturas abaixo de 7°C em Brusque e próximas de 0°C em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim.

Além disso, as tardes também tendem a permanecer bem amenas, com temperaturas ao redor dos 20°C, sem grandes variações. Portanto, o padrão de inverno deve se manter.

Porém, a partir da próxima quarta-feira, o frio noturno deverá começar a diminuir em intensidade.

A expectativa é que as tardes possam começar a ultrapassar os 20°C, e o tempo seco deve prevalecer na região pelos próximos dois a três dias, a partir deste domingo.

Monitoramento

Essas projeções são fundamentadas nas atualizações mais recentes dos simuladores meteorológicos. É importante notar que, tais previsões, podem mudar à medida que novas informações são recebidas.

Continuaremos, pois, acompanhando a situação e informaremos você sobre quaisquer alterações significativas.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Que alegria para o Blog do Ciro Groh poder dar continuidade a este trabalho, sempre trazendo pautas relevantes e cativantes.

Isso só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais. Conheça cada um deles nos banners abaixo e clique para então descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Ciclistas de Brusque e região encerram expedição de 300 Km no Caminho da Fé

2. VÍDEO – Guabiruba então celebra o talento de artesão que transforma madeira em arte

Números do frio

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque, mostrando o frio em números.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante que não foram registradas apenas ocorrências de chuvas leves, na forma de garoa em alguns locais, durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo, então, com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK