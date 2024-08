VÍDEO – Diversas cidades de Santa Catarina registram neve durante o sábado

A combinação das baixas temperaturas em Santa Catarina com a umidade foi responsável por trazer neve para a Serra catarinense desde a tarde de sábado, 24. O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil estadual. Esta é a segunda vez em duas semanas que a região registrou neve.

A passagem de uma frente fria e uma massa de ar frio favoreceu o declínio das temperaturas em boa parte das regiões, sobretudo no Planalto Sul. Nas imagens e vídeos veiculados nas mídias foi possível identificar a precipitação de água líquida e flocos de neve concomitantemente na cidade de Bom Jardim da Serra e São Joaquim.

O frio ganhou força na noite deste sábado, 24, e madrugada do domingo, 25, mantendo condições favoráveis para mais registros de neve.

🔴 AGORA | A neve está de volta ao Sul do Brasil. A neve ocorre neste momento no distrito do Cruzeiro, em São Joaquim, e há relatos de neve em Bom Jardim da Serra, também no Planalto Sul Catarinense. 📷 @CaioFloripa pic.twitter.com/hvRlDtRy8h

— MetSul #AjudaRS (@metsul) August 24, 2024