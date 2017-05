Registramos com pesar os falecimentos de:

SILVIA MIGLIONARI SERAFIM, 37

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido e um filho.

JOSÉ VALDEMIR DOS SANTOS, 46

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limoeiro. Teve o sepultamento realizado em Santa Maria do Oeste. Deixa esposa e três filhos.

JOSÉ CARDOSO DA SILVA, 58

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa, três filhos e quatro netos.