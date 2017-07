Registramos com pesar os falecimentos de:

MANOEL ANTONIO EMILIO, 76

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Viúvo, deixa sete filhos e 17 netos.

VALENTIN DOGNINI, 61

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Poço Fundo. Foi sepultado no Parque da Saudade. Deixa dois filhos e dois netos.

IRIA SCHLINDWEIN, 69

Faleceu no Hospital Dom Joaquim. Residia no bairro Rio Branco. Foi sepultada no cemitério São José, em Dom Joaquim. Deixa três filhos e três netos.

ALAIDE DE BRASSI MOSIMANN, 89

Faleceu no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Residia no Centro. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa três filhos e sete netos.

MANOEL DA SILVA SANTIAGO, 69

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Foi cremado no Crematório Athenas, em Itajaí. Casado, deixa dois filhos e um neto.