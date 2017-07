Equipes se classificam antecipadamente no Municipal de Futsal de Guabiruba

Atlético Guabirubense, Martins e Tor Soccer ainda têm mais uma partida para realizar no Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba, mas mesmo assim garantiram classificação nas quartas de final neste fim de semana.

As equipes fizeram a lição, venceram os adversários e jogaram a responsabilidade para as demais equipes que ainda precisam garantir vaga na próxima fase.

O grupo 1 já está praticamente definido com a vitória do Misto – embora o Caresias possa chegar aos seis pontos do adversário, perde pelo confronto direto. Para confirmar a classificação, basta um empate ao Misto.

No feminino, D&S Futsal venceu Boos Futsal por 6 a 2 e é líder. O Nertex jogou a lanterna para o Boos ao vencer o Tor Soccer por 2 a 1. O naipe conta com apenas uma rodada, entre Boos e Nertex, para definir a ordem das equipes semifinalistas.

As partidas

O Leons Negros até começou vencendo com Jadilson, mas Jean estava inspirado e marcou os dois gols da vitória do Atlético Guabirubense. Apesar da derrota, o Leons tem chances de classificação. Na partida entre Misto e Caresias, prevaleceu a resistência física. O confronto foi de muita velocidade, mas o Misto levou essa pelo placar de 8 a 3.

O confronto mais elástico da rodada foi protagonizado por Martins e Amigos da Pelada. A superioridade técnica prevaleceu em quadra, e o placar final apontou um resultado surpreendente: 16 a 2 para o Martins.

Já o duelo mais equilibrado do sábado ficou por conta de Guapex e Poço Central. Sem ampliar demais o placar, o confronto foi lá e cá, mas o Poço Central conseguiu um gás a mais que foi fundamental para a vitória por 6 a 5.