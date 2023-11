“A mais difícil que já fiz”: guabirubense completa ultramaratona de 85 km em Nova Trento

Um atleta de Guabiruba conquistou o pódio em uma ultramaratona trail realizada em Nova Trento, entre os dias 10 e 12 de novembro. Marcos Boos, de 26 anos, completou o percurso de 85 quilômetros em uma das provas mais difíceis do Brasil. Mais de 750 atletas participaram da corrida.

Marcos ficou em segundo lugar na sua categoria, mas o grande objetivo era quebrar um recorde pessoal. Ele é corredor desde 2014, quando começou em corridas de rua. Em 2017, trocou o asfalto pelas montanhas. Ele integra o grupo da Pace Assessoria.

O treinador Cristian Civinski, ou Civi, da Pace, conta que o atleta já tinha como alvo a prova dos 85 km. “Treinamos por quase um ano para esta prova. Fizemos treinos de corrida e musculação”.

Objetivo particular

Marcos menciona que a prova possuía muita importância para si, pois é nela que ele encerra seu ciclo de ultramaratonas. “Eu tinha o objetivo de fazer ela em 11 horas e meia. Tive muito apoio dos meus amigos e familiares”, conta.

Ele desabafa que durante parte do percurso sentiu dores e pensou em desistir. “O primeiro colocado também havia sentido dores, quando vi ele pensei ainda mais em desistir. Mas passei por um ponto em que vi minha família e, com o apoio deles, eu continuei a prova”. Marcos ressalta que sofreu com dores e assaduras, mas que persistiu no desafio.

Ele diz que estava tão focado em completar a prova e dar o seu melhor, que não se importou com as dores. “Foi a mais difícil que já fiz, principalmente pelo fator psicológico, por aguentar tudo”, enfatiza.

O corredor completou o trajeto com 12 minutos a mais do que o planejado, mas saiu satisfeito com o desempenho apresentado, mesmo com todas as dificuldades.

Para 2024, ele tem o objetivo de cumprir as provas mais disputadas no Brasil e tentar ficar entre os melhores. “Já tenho marcado na Serra da Mantiqueira, em março, que seria uma corrida de 85 km, e nas Agulhas Negras, em abril, uma corrida de 70 km”, conta.

Percurso

A Mouns Ultra Trail é uma ultramaratona. Ela possui distâncias que vão de 12 quilômetros até 104 km. Marcos já havia participado na edição anterior da corrida, também na prova dos 85 km. “Esse ano me desafiei novamente a completar os 85”.

A largada foi dada às 20h da noite de sexta-feira, 10. Dentre os vários caminhos percorridos por Marcos, estava uma subida com cerca de 5 mil metros. “Isso dá quase 150 vezes subindo o Hotel Monthez”, conta o treinador de Marcos. Os caminhos da corrida passavam também por Brusque e Botuverá.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Nova Trento, por meio da Secretaria de Esportes.

