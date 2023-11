Homem passa CPF antes de assaltar loja e facilita busca da PM em Joinville

Um homem, de 30 anos, foi preso por roubo a um comércio em Joinville na manhã desta quarta-feira, 22. Ele passou seu CPF para a vendedora antes de assaltar a loja e facilitou a busca da Polícia Militar.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 10h15, na travessa Maria Brito da Maia, no bairro Iririú.

No local, a polícia conversou com a atendente da loja de chocolates roubada. Ela relatou que um homem chegou nervoso na loja e pediu uma trufa. A vendedora perguntou se ele tinha cadastro na loja, o homem disse que não e passou seu CPF para cadastro.

Em seguida, o homem segurou o braço da vítima e pediu desculpas, falando que teria que fazer isso. Sem apresentar arma, ele mandou a atendente passar todo o dinheiro do caixa. Após o roubo, ele fugiu em uma bicicleta amarela pela rua Iririú.

Buscas facilitadas

Os policiais consultaram no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) o CPF que foi repassado pelo homem. Eles identificaram o assaltante como um homem de 30 anos com passagens policiais por tráfico de drogas e posse de drogas. Conforme a PM, ele é um usuário de drogas já conhecido e frequenta diversas “biqueiras” da região.

A polícia iniciou as buscas pelo suspeito. Ele foi localizado em uma biqueira. No momento da abordagem, o homem estava sentado em um colchão com várias notas de dinheiro em mãos e em volta dele.

Ao lado dele estava a bicicleta amarela, além de roupas que batiam com a descrição passada pela atendente da loja. Ele também estava com uma sacola da loja roubada.

O homem confessou o roubo. Os policiais deram voz de prisão por roubo e conduziram ele até a Central de Polícia.

