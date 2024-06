Abel Moda Vôlei aguarda definições do Campeonato Catarinense

O Campeonato Catarinense de vôlei feminino poderá ser o mais curto desde que a Associação Brasileira de Esporte e Lazer (Abel) retomou as atividades na categoria adulta com a Abel Moda Vôlei, em 2021. Além do time brusquense, apenas outras três equipes estão com inscrições confirmadas: Chapecoense/Unoesc, Pinhalense e ADV Jaraguá.

Conforme relata o técnico da Abel Moda Vôlei, Maurício Thomas, equipes como a Sul-Americana/Fucas (Florianópolis), Napoli (Caçador) e Mampituba (Criciúma) decidiram não participar neste ano. Até mesmo o Bluvolei, que disputou a Superliga A em 2023-24, não estará presente no Catarinense deste ano.

Portanto, a Abel Moda espera as definições da Federação Catarinense de Vôlei sobre o estadual, que ultimamente começa entre junho e julho. Em 2021 e em 2023, oito equipes disputaram a competição. Em 2022, sete estiveram presentes. A equipe de Brusque foi campeã em 2021 e vice-campeã nas edições seguintes. As últimas

Enquanto isso, o elenco segue sendo montado, visando a Superliga 2024-25, que deve começar apenas em outubro. Nos últimos dias, foram anunciadas a renovação de contrato da líbero Gabi Santin e a contratação da oposta Heloisa, de 21 anos. Ela vem do Paineiras do Morumby, clube paulistano que atua até a categoria Sub-21.

Ao todo, o elenco conta com 12 jogadoras, sendo uma líbero, uma levantadora, duas opostas, quatro centrais e quatro ponteiras.

