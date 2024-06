Comunidade Santo Antônio celebra padroeiro neste fim de semana em Brusque; confira programação

A Comunidade Santo Antônio, no bairro Volta Grande, em Brusque, celebra neste mês de junho o seu padroeiro, com a 42ª edição de sua festa. O evento acontece entre os dias 7 a 9 de junho, com missas especiais e momentos de confraternização, com venda de cachorro-quente, pastel, churrasco, bebidas, além da tradicional roda da fortuna e baile.

A coordenadora da comunidade, Celaine Klein Schmidt, lembra que a primeira festa de Santo Antônio foi realizada em 1982. De lá pra cá, tornou-se um evento tradicional, que acompanha o crescimento da comunidade.

“As primeiras festas tinham como objetivo arrecadar recursos para a construção da capela, um sonho antigo dos moradores da região”, afirma.

Hoje, além da capela, a comunidade conta com um centro catequético, que leva o nome de dom Wilson Tadeu Jönck, em homenagem ao arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis.

“Ao longo dos anos, conseguimos fazer melhorias na nossa comunidade, graças ao recurso das festas”.

Atualmente, a Comunidade Santo Antônio conta com diversas pastorais ativas e é bastante atuante na região do bairro Volta Grande com a Pastoral do Dízimo, Apostolado da Oração, Pastoral da Catequese, Grupos Bíblicos em Família, Grupo de Oração, Pastoral da Juventude, Pastoral do Batismo, Catequese de Noivos, Pastoral da Música, Pastoral da Ação Social, Pastoral dos Coroinhas e Pastoral da Liturgia.

Todo dia 13 de cada mês, a comunidade celebra missa especial em honra ao padroeiro Santo Antônio. Já no primeiro domingo de cada mês, acontece a missa da catequese, em que as crianças são convidadas a participar da liturgia, estimulando desde cedo a dedicação e o serviço à Igreja.

Confira a programação da festa:

Sexta-feira, 7

17h – venda de cachorro-quente

19h – missa com a presença dos noveneiros de todas as comunidades da Paróquia São Luís Gonzaga. Após a missa, haverá bingo e venda de pastel, bolo, quentão e bebidas em geral

Sábado, 8

19h – missa

Após a celebração, início dos festejos com venda de churrasco, pastel, cachorro-quente, bolos e bebidas em geral, além de roda da fortuna e baile

Domingo, 9

10h – missa dos festeiros

Após a missa, almoço com churrasco e frango assado, roda da fortuna, sorteio de rifa e tarde dançante

Quinta-feira, 13

19h30 – missa de Ação de Graças ao padroeiro

Após a missa, será servido um café para a comunidade.

