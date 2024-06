Prefeitura de Brusque publica edital com vagas na Secretaria de Saúde; confira cargos e salários

Nesta sexta-feira, 7, a Prefeitura de Brusque publicou um edital para contratação em caráter temporário, para os cargos de agente de serviços especiais (limpeza) e monitor na Secretaria de Saúde. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 10, e seguem até o dia 17 de junho.

Ambos cargos possuem carga horária de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1780,89 mais benefícios. Os interessados podem realizar sua inscrição por meio do site da prefeitura.

Confira o cronograma:

10 até 17 de junho: período de inscrição

18 de junho: publicação da lista preliminar

20 de junho: publicação da lista final de inscritos

21 de junho: resultado preliminar

25 de junho: resultado final

O edital com essas e todas as informações podem ser acessados através do site oficial da Prefeitura de Brusque, na aba editais.

