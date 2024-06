Esta edição inicia trazendo boas notícias para os moradores de Brusque e cidades próximas, que então planejam atividades ao ar livre no próximo fim de semana.

A previsão indica ausência de chuva. O sol, por sua vez, tende a predominar, aparecendo entre variações de nuvens entre esta sexta-feira, 7, até o domingo, 9.

Sobre esta síntese acima, confira logo após a foto um panorama completo e esclarecedor, respaldado pelo meteorologista Piter Scheuer.

Brusque e região na sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

É com prazer que colaboramos novamente com esta página, trazendo informações sobre o comportamento climático, esperado para Brusque e região.

A previsão começa abordando esta sexta-feira. Não há previsão de chuva, e o dia deve seguir com a presença do sol entre variações de nuvens.

Durante a tarde, um discreto aquecimento será perceptível nos termômetros, diante de máximas podendo ultrapassar os 25°C e, eventualmente, chegando a 26°C ou 27°C.

Brusque e região no fim de semana

Ao avançarmos com as projeções meteorológicas para o fim de semana, não há alterações no panorama climático previsto para Brusque e região. O tempo seco previsto para esta sexta-feira também se aplica ao sábado e domingo. Ambos os dias terão tardes agradáveis e ligeiramente aquecidas, com picos térmicos máximos podendo então alcançar ou ultrapassar 25°C a 27°C. Já as madrugadas permanecem amenas a frias, apresentando mínimas oscilando entre 10°C e 17°C, dependendo da altitude de cada cidade no do Vale do Itajaí. Concluindo, as expectativas climáticas para o fim de semana são bastante positivas, especialmente para aqueles que planejam atividades ao ar livre. A previsão, pois, indica uma situação climática estável, sem risco de chuva, garantindo condições ideais para aproveitar o tempo fora de casa. *Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Para concluir esta seção, aprecie as belas paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã desta sexta-feira em cada lugar mencionado nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 5

