A Abel Moda Vôlei enfrenta a Pinhalense às 21h desta sexta-feira, 9, na Arena Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A entrada é livre.

O estadual de 2024 terá mesmo apenas quatro equipes. Além da Abel Moda, participam Pinhalense, Chapecoense/Unoesc e ADV Jaraguá do Sul. “Ficamos tristes pela redução no número de equipes. A gente sempre torce para o nível ser o mais alto possível. Até para podermos testar e treinar o time para uma realidade diferente, a Superliga A. Precisava criar este desafio”, comenta o técnico Maurício Thomas.

Os times se enfrentam em turno e returno para definir o chaveamento das semifinais. As fases semifinal e final serão realizadas em melhor de três. A previsão é de que o campeonato termine no início de outubro.

Para o Catarinense, o elenco está fechado com 15 atletas, misturando atletas jovens e experientes. Mas a Abel Moda Vôlei segue em busca de patrocinadores para ter o orçamento que considera adequado para lutar contra o rebaixamento na Superliga: R$ 3 milhões. Além disso, a busca por mais recursos tem o objetivo de trazer dois reforços para o principal campeonato de vôlei do país.

“Chegamos bem neste momento, acho que tivemos um mês de preparação. Deu para fazer um trabalho de base bom, da parte física, recuperar muito as atletas que estavam paradas nas férias. Tecnicamente, acho que a gente ainda precisa melhorar muito. Estamos muito longe do ideal, mas acho que com os jogos vamos melhorar o entrosamento, ver o que deu certo nos treinamentos.”

“Estamos animados para começar a jogar e mostrar o time para a cidade, voltar a jogar na Arena”, conclui.

A Pinhalense já estreou no domingo, 4, vencendo a Chapecoense/Unoesc por 3 sets a 0 em casa.

